Україна ні при чому. Ну, майже: Данілов розповів, хто атакує російські нафтобази

Київ не керує партизанами на російській території

Україна вже кілька років працює над розвитком програм ракетного та безпілотного озброєння, а тому зараз для неї не є проблемою завдавати ударів навіть по цілях, які розташовані на відстані 1500 кілометрів.

Як розповів в ефірі "Українського радіо" секретар РНБО Олексій Данилов, Україна завдає ударів лише по воєнних цілях на території країни-агресора, проте там діють і осередки партизанів, які не перебувають під контролем Києва. Вони якраз й обирають своїми цілями нафтобази та інші об’єкти.

При цьому Данілов додав, що використана для атак зброя має українське походження і нині виробляється по всій країні із залученням величезної кількості приватних компаній.

"Все це приноситиме свої результати з урахуванням того, що ми не атакуємо цивільні об’єкти російської федерації – школи, дитячі садки – як це робить країна-терорист. Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, що вбивають наших дітей. Ми повинні покласти цьому кінець", — зазначив він.

За словами секретаря РНБО, законні цілі на російській території встановлюються військовим керівництвом, проте якщо якісь партизани захочуть використовувати наявні засоби поразки проти інших цілей на кшталт нафтобаз, то Київ не зможе їм це заборонити.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 30 серпня вибухи пролунали в кількох російських містах. У Пскові удар був завданий по аеродрому, де знаходилися транспортні літаки, в Брянську удар зазнав одного з найбільших в росії заводу електроніки. Також вибух пролунав у Тулі.