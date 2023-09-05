"Яйця в стані пашота": Данілов різко висловився про західних політиків

В Україні попередили Захід про те, чим закінчиться загравання з агресором

Слабка реакція західних країн на російську агресію, а також відсутність сильних політиків становить величезну проблему для всього світу.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данилов під час виступу на Київському безпековому форумі, "у багатьох політиків яйця перебувають у стані пашота".

За його словами, у світі спостерігається переляк перед росією, що виникає з незрозумілих йому причин. Для того, щоб проілюструвати свої слова, Данилов згадав про початок 57-денних бомбардувань Лондона нацистами за часів Другої світової війни.

"Я слабо уявляю, щоб Рузвельт (президент США, — ред) набрав Черчилля (прем’єр Великобританії, — ред.) і сказав: "Дружище, ви не чіпайте Гітлера, тому що у нього потужна армія, потужна зброя, ви якось упокоритеся з цим", — сказав він.

За словами секретаря РНБО, Україна не сідатиме за один стіл переговорів з російським диктатором володимиром путіним, оскільки "людина, яка вбила 500 українських дітей, повинна сидіти за ґратами".

"Ви своїми пашотовими яйцями доведете до того, що автократичні режими захоплять владу в усьому світі", — зазначив він.

Данилов нагадав про недавній інцидент, коли російські ударні БПЛА впали на території Румунії та те, що в НАТО надали перевагу вигляду, що цього випадку не було.

"Ви можете дограти до того, що воно все у вас кипітиме, а ви говоритимете, що воно холодне", — додав він.

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 4 вересня російські безпілотники масовано атакували Одеську область. При цьому, за інформацією української сторони, кілька "шахедів" збилися з курсу та впали на території Румунії.

При цьому аналогічна ситуація сталася і в серпні 2023 року, але в обох випадках влада країни вирішила заперечувати факт атаки росіян.