"Яйца в состоянии пашота": Данилов резко высказался о западных политиках

В Украине предупредили Запад о том, чем закончится заигрывание с агрессором

Слабая реакция западных стран на российскую агрессию, а также отсутствие сильных политиков составляет огромную проблему для всего мира.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на Киевском форуме по безопасности, "у многих политиков яйца находятся в состоянии пашота".

По его словам, в мире наблюдается испуг перед россией, который проистекает из непонятных ему причин. Для того чтобы проиллюстрировать свои слова, Данилов вспомнил о начале 57-дневных бомбардировок Лондона нацистами во времена Второй мировой войны.

"Я слабо представляю, чтобы Рузвельт (президент США, — ред) набрал Черчилля (премьер Великобритании, — ред.) и сказал: "Дружище, вы не трогайте Гитлера, потому что у него мощная армия, мощное оружие, вы как-то смиритесь с этим", — сказал он.

По словам секретаря СНБО, Украина не станет садиться за один стол переговоров с российским диктатором владимиром путиным, так как "человек, который убил 500 украинских детей должен сидеть за решеткой".

"Вы своими пашотовыми яйцами доведете до того, что автократические режимы захватят власть во всем мире", — отметил он.

Данилов напомнил о недавнем инциденте, когда российские ударные БПЛА упали на территории Румынии и то, что в НАТО предпочли сделать вид, что этого случая не было.

"Вы можете доиграть до того, что оно все у вас будет кипеть, а вы будете говорить, что оно холодное", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 сентября российские беспилотники массированно атаковали Одесскую область. При этом, по информации украинской стороны, несколько "шахедов" сбились с курса и упали на территории Румынии.

При этом аналогичная ситуация произошла и в августе 2023 года, но в обоих случаях власти страны решили отрицать факт атаки россиян.