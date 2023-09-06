Врятував поранених колег ціною життя: у Києві поховають рятувальника, який загинув у перший день вторгнення

За словами рідних, рятувати людей було мрією Руслана з дитинства

Україна продовжує боротися за своє існування з російськими окупантами і щодня втрачає найцінніше — гинуть наші захисники. У Києві 8 вересня поховають рятівника Руслана Кошового, який загинув на аеродромі у Гостомелі у перший день повномасштабної війни.

Про це повідомили на facebook-сторінці ANTONOV Company. Прощання відбудеться 8 вересня на вул. Туполєва, 1а, з 10:00 до 11:30, поховають героя на міському цвинтарі "Берківці".

Руслан Кошовий був начальником Державної пожежно-рятувальної частини 30, що базується на території аеродрому Київ-Антонов-2 у Гостомелі. Він загинув 24 лютого 2022 року, рятуючи своїх підлеглих та техніку. Окупанти розстріляли пожежну машину, в якій перебували Руслан та ще двоє рятувальників. Він зміг врятувати своїх тяжко поранених колег, але сам загинув. Тіло Кошового росіяни тоді не дозволили забрати. Його не виявили й після деокупації Гостомеля.

Руслан Кошовий

"Всі, хто знали Руслана, згадують його як дуже світлу і порядну, веселу і чуйну людину, відданого своїй справі професіонала. Допомагати людям було його покликанням з дитинства. Саме тому вибрав професію рятувальника", — написали в ANTONOV Company.

Посмертно Руслану Кошовому надали звання полковник служби цивільного захисту та нагородили орденом "За мужність" III ступеня. Також його ім’ям назвали моторний човен ДСНС, за допомогою якого колеги продовжують справу загиблого.

У Руслана Кошового залишилися дружина та дочка. За словами дружини, у ніч перед початком "великої війни" Руслану не спалося. Дізнавшись про вторгнення, він одразу поїхав до Гостомеля до своїх підлеглих і розосередив рятувальників по летовищу. Один із постів чергував біля "Мрії". Коли почався штурм, Руслан дав своїм підлеглим слово, що витягне їх усіх, і що вони виживуть. Він його стримав – усі рятувальники з його частини вижили, а сам він загинув, рятуючи своїх підлеглих та техніку.

"Колись він дуже радів, коли дізнався, що у них буде нова пожежна машина. Він був у ній, коли російські відкрили вогонь. Я бачила лобове скло — воно все в слідах від куль. Росіяни розуміли, що перед ними пожежники та просто їх розстрілювали. Двоє рятувальників, які перебували в машині, отримали важкі поранення. Вони довго лікувалися, в тому числі й за кордоном. А Руслан навіть будучи смертельно пораненим, намагався їх підбадьорювати", — розповідала журналістка Євгенія Подобна, яка спілкувалася з рідними та колегами Кошового.

Вона додала, що росіяни не дозволили рятувальникам забрати тіло Руслана. Коли Гостомель був деокупований, його також не знайшли. Рідні шукали скрізь: по лікарнях, моргах, опитували свідків. Зважаючи на те, що героя поховають у Києві, його тіло виявили, але як і де, не повідомляється.

Колеги згадують про нього, як про дуже віддану і порядну людину. За словами рідних, рятувати людей було мрією Руслана з дитинства. Дочка Руслана розповіла, що мріяла стати косметологом, але після загибелі батька вирішила стати військовим лікарем, бо лікарі завжди потрібні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 30 серпня під Авдіївкою, виконуючи бойове завдання, загинув 24-річний Борис Чубін із Одеси. У 2014 році він отримав грант на навчання в Німеччині, але відмовився, оскільки вирішив допомагати розробкам української армії.