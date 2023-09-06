Спас раненых коллег ценой жизни: в Киеве похоронят спасателя, погибшего в первый день вторжения

По словам родных, спасать людей — было мечтой Руслана с детства

Украина продолжает бороться за свое существование с российскими оккупантами, и каждый день теряет самое ценное — гибнут наши защитники. В Киеве 8 сентября похоронят спасателя Руслана Кошевого, погибшего на аэродроме в Гостомеле в первый день полномасштабной войны.

Об этом сообщили на facebook-странице ANTONOV Company. Прощание состоится 8 сентября по адресу ул. Туполева, 1а, с 10:00 до 11:30, похоронят героя – на городском кладбище "Берковцы".

Руслан Кошевой был начальником Государственной пожарно-спасательной части 30, базирующейся на территории аэродрома Киев-Антонов-2 в Гостомеле. Он погиб 24 февраля 2022 года, спасая своих подчиненных и технику. Оккупанты расстреляли пожарную машину, в которой находились Руслан и еще двое спасателей. Он смог спасти своих тяжело раненых коллег, но сам погиб. Тело Кошевого россияне тогда не разрешили забрать. Его не обнаружили и после деоккупации Гостомеля.

Руслан Кошевой

"Все, кто знали Руслана, вспоминают его как очень светлого и порядочного, веселого и отзывчивого человека, преданного своему делу профессионала. Помогать людям было его призванием с детства. Именно поэтому выбрал профессию спасателя", — написали в ANTONOV Company.

Посмертно Руслану Кошевому присвоили звание полковник службы гражданской защиты и наградили орденом "За мужество" III степени. Также его именем назвали моторную лодку ГСЧС, с помощью которой коллеги продолжают дело погибшего.

У Руслана Кошевого остались жена и дочь. По словам жены, в ночь перед началом "большой войны" Руслану не спалось. Узнав о вторжении, он сразу уехал в Гостомель к своим подчиненным и рассредоточил спасателей по аэродрому. Один из постов дежурил у "Мрии". Когда начался штурм, Руслан дал своим подчиненным слово, что вытащит их всех, и что они выживут. Он его сдержал – все спасатели из его части выжили, а сам он погиб, спасая своих подчиненных и технику.

"Когда-то он очень радовался, когда узнал, что у них будет новая пожарная машина. Он был в ней, когда русские открыли огонь. Я видела лобовое стекло – оно все в следах от пуль. Россияне понимали, что перед ними пожарные и просто их расстреливали. Двое находившихся в машине спасателей получили тяжелые ранения. Они долго лечились, в том числе и за границей. А Руслан даже будучи смертельно раненым, пытался их ободрять", — рассказывала журналистка Евгения Подобная, которая общалась с родными Кошевого.

Она добавила, что россияне не разрешили спасателям забрать тело Руслана. Когда Гостомель был деоккупирован, его тоже не нашли. Родные искали везде: по больницам, моргам, опрашивали свидетелей. Судя по тому, что героя похоронят в Киеве, его тело обнаружили, но как и где, не сообщается.

Коллеги вспоминают о нем, как об очень преданном и порядочном человеке. По словам родных, спасать людей — было мечтой Руслана с детства. Дочь Руслана рассказала, что мечтала стать косметологом, но после гибели отца решила стать военным врачом, потому что "врачи всегда нужны".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 30 августа под Авдеевкой, выполняя боевое задание, погиб 24-летний Борис Чубин из Одессы. В 2014 году он получил грант на обучение в Германии, но отказался, поскольку решил помогать разработкам украинской армии.