Рус

Залишився з прибутком: за десятки тисяч липових премій лікар на Львівщині отримав смішний штраф

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
За сумісництвом лікар виконував обов’язки хірурга Новина оновлена 07 вересня 2023, 10:06
За сумісництвом лікар виконував обов’язки хірурга. Фото Колаж

Свою провину він визнав частково

Директор міської лікарні на Львівщині сам собі виписував премії. Таким чином він отримав 37 тисяч гривень, за що отримав штраф, який менший у 10 разів.

Сокальський районний суд Львівської області оштрафував директора КНП "Великомостівська міська лікарня" Ігоря Дем’янчука. Він чотири рази виписував собі премії як хірургу, обов’язки якого виконував за сумісництвом, пише zaxid.net.

Згідно з матеріалами справи, з квітня 2021 року Ігор Дем’янчук виконував обов’язки директора Великомостівської міської лікарні одночасно виконуючи обов’язки хірурга на 0,5 ставки. У вересні 2021 року він двічі виписав собі як хірургу по 9 тисяч гривень премії, а у грудні — двічі по 9,4 тисячі гривень. При цьому він не повідомив Великомостівську міську раду про існуючий конфлікт інтересів під час преміювання співробітників.

На Ігоря Дем’янчука було складено два адмінпротоколи за ч. 1 ст. 172-7 та ще два за ч. 2 цієї статті КУпАП. Медик визнав свою провину частково.

Суддя Сокальського райсуду Лідія Фаріна визнала Ігоря Дем’янчука винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та призначила йому 3 400 гривень штрафу. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді.

Як раніше розповідав "Телеграф", мешканка Львівщини потрапила під суд за те, що публічно ображала Україну та звеличувала росію. Це сталося під час її сварки з водієм маршрутки.

Теги:
#Львівська область #Штраф #Суд #Премія #Лікар