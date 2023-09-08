Після 8 років заборони: Польща повідомила про важливий крок України

Польща отримала першу важливу згоду від України

В Україні розпочалася ексгумація жертв Волинської трагедії. Після восьми років заборони українська влада почала давати перші дозволи. Однак поки що не було повідомлено, де саме ексгумація відбуватиметься.

Таку заяву зробив міністр канцелярії Ради Міністрів Польщі Михайло Дворчик в ефірі радіо Wnet.fm. За його словами, процес отримання дозволу від української сторони відбувається повільно.

"Ми відчуваємо величезне невдоволення, коли йдеться про можливість пошуку. Але я вірю, бо, окрім згоди, яка була надана, є низка заявок, поданих на інші місця, де ми знаємо, що поховані жертви. І я вірю, що ці подальші узгодження та подальші пошуки розпочнуться", – сказав він.

Варто додати, що з 2017 року в Україні діє заборона на ексгумацію та пошук останків польських жертв, яка стала відповіддю на знесення пам’ятника УПА у Грушовичах на Підкарпатті. Далі у 2019 році президент Володимир Зеленський обіцяв скасувати заборону. Того ж року пошукові роботи проводились у Львові. Навесні 2023 року прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розповів про те, що порушив тему ексгумації у розмові із Зеленським та отримав позитивну відповідь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народним депутатам в Україні заборонили виїжджати на територію Польщі до середини вересня. Це пов’язано з позицією Варшави щодо заборони імпорту українського зерна.