После 8 лет запрета: Польша сообщила о важном шаге Украины

Польша получила первое важное согласие от Украины

В Украине началась эксгумация жертв Волынской трагедии. После восьми лет запрета украинские власти начали давать первые разрешения. Однако пока не было сообщено, где именно эксгумация будет происходить.

Такое заявление сделал министр канцелярии Совета министров Польши Михаил Дворчик в эфире радио Wnet.fm. По его словам, процесс получения разрешения от украинской стороны происходит медленно.

"Мы испытываем огромное недовольство, когда речь идет о возможности поиска. Но я верю, потому что, кроме согласия, которое было предоставлено, есть ряд заявок, поданных на другие места, где мы знаем, что похоронены жертвы. И я верю, что эти дальнейшие согласования и дальнейшие поиски начнутся", – сказал он.

Стоит добавить, что с 2017 года в Украине действует запрет на эксгумацию и поиск останков польских жертв, который стал ответом на снос памятника УПА в Грушовичах на Подкарпатье. Далее в 2019 году президент Владимир Зеленский обещал отменить запрет. В то же году поисковые работы проводились во Львове. Весной 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о том, что поднял тему эксгумации в разговоре с Зеленским и получил положительный ответ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народным депутатам в Украине запретили выезжать на территорию Польши до середины сентября. Это связано с позицией Варшавы насчет запрета на импорт украинского зерна.