"Самі винуваті, українців ведуть на забій": київська TikTok-психолог оскандалилася в мережі (відео)

Блогерша принципово мовить російською та розповідає, що вона проти мобілізації

Українська психолог з TikTok нарвалася на хвилю хейту. Ту запідозрили у поширенні проросійських наративів та роботі на роспропаганду.

Одним із перших скандальну блогерку помітив український військовий Анатолій "Штірліц" Штефан. Йому потрапило в мережі відео, де вищевказана тіктокерка протестує проти загальної мобілізації. Серед головних посилів відео:

"Українців ведуть на забій;

військові відсиджувалися в казармах, зробили собі липові довідки, а воюють прості люди із сільської місцевості;

держава знищує своїх громадян;

ми нікому і нічого не винні".

Йдеться про блогерку, яка підписана в соцмережах як "natalie.wins". За інформацією на сайті Linkedin, її звуть Наталія Василенко (хоча в мережі вспливала і інше прізвище). Вона називає себе "майстром трансформаційної психології" та своїм підписникам зокрема, обіцяє "змінити мислення раба". Загальна кількість підписників психолога у Фейсбук, Інстаграм та ТікТок становить майже 50 тисяч осіб.

Цій аудиторії, наприклад, нещодавно Наталі вирішила допомогти зняти "каструльки з голови". Варто зазначити, що саме каструлями на голові російська пропаганда намагалася спочатку тролити учасників Майдану і тих, хто його підтримує, а пізніше всіх українців, які проти рф. Усю цю ситуацію було вирвано з контексту, а просувалася вона з метою приниження українців.

Так от, у своєму новому відео Наталі, як зазначає "Штірліц", намагається переконати всіх у тому, що саме українці нібито розпалювали ворожнечу, а росіяни тепер нас за це вбивають.

"Це почалося не вчора. Зараз очевидно, звідки прийшов ворог. А що було раніше? Згадуємо — на "гілляку" кого радили? Розгін "мовного питання" і нескінченне продукування взаємної ненависті… А зараз чим займаються? Що ми тут мало не дітей москво***х розпинаємо. І після цього люди через поребрика беруть палицю-стрілялку і йдуть сюди", — каже вона.

Ще декілька постів Наталії:

Слід зазначити, що поведінка психолога викликала бурю хейту в мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Полтаві блогер, який виступає проти мобілізації, обматерив військового і плюнув у нього.