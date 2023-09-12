"Сами виноваты, украинцев ведут на убой": киевская TikTok-психолог оскандалилась в сети (видео)

Блогерша принципиально вещает на русском и рассказывает, что она против мобилизации

Украинская психолог из TikTok нарвалась на волну хейта. Ту заподозрили в распространении пророссийских нарративов и работе на роспропаганду.

Одним из первых скандальную блогершу заприметил украинский военный Анатолий "Штирлиц" Штефан. Ему попалось в сети видео, где вышеуказанная тиктокерша протестует против всеобщей мобилизации. Среди главных посылов видеоролика:

"украинцев ведут на убой;

военные отсиживались в казармах, сделали себе липовые справки, а воюют простые люди из сельской местности;

государство уничтожает своих граждан;

мы никому и ничего не должны".

Речь идет о блогерше, которая подписана в соцсетях как "natalie.wins". Согласно информации на сайте Linkedin, её зовут Наталия Василенко (хотя в сети всплывала и другая фамилия). Она называет себя "мастером трансформационной психологии" и своим подписчикам, в частности, обещает "изменить мышление раба". Общее количество подписчиков психолога в Фейсбук, Инстаграм и ТикТок составляет почти 50 тысяч человек.

Этой аудитории, например, недавно Натали решила помочь снять "кастрюльки с головы". Стоит отметить, что именно кастрюлями на голове российская пропаганда пыталась сначала троллить участников Майдана и тех, кто его поддерживает, а позже и всех украинцев, которые против рф. Вся эта ситуация была вырвана из контекста, а продвигалась с целью унижения украинцев.

Так вот, в своем новом видео Натали, как отмечает "Штирлиц", пытается убедить всех в том, что именно украинцы якобы разжигали вражду, а россияне теперь нас за это убивают.

"Это началось не вчера. Сейчас очевидно откуда пришел враг. А что было раньше? Вспоминаем — на "гилляку" кого советовали? Разгон "мовного питання" и бесконечное продуцирование взаимной ненависти….А сейчас чем занимаются? Что мы здесь чуть ли не детей москво***х распинаем. И после этого люди из-за поребрика берут палку-стрелялку и идут сюда", — говорит она.

Еще несколько постов Наталии:

Стоит отметить, что поведение психолога вызвало бурю хейта в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Полтаве блогер, выступающий против мобилизации, обматерил военного и плюнул в него.