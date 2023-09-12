"Українці погано розуміють": соціологи про шум навколо Зеленського та опитування про корупцію

Українці потребують того, щоб влада вжила рішучих заходів проти корупціонерів

У Київському міжнародному інституті соціології відреагували на критику опитування про корупцію в Україні. Соціологи заявили, що зараз Володимира Зеленського підтримує рекордно високу частину населення і запит на боротьбу з корупцією не означає її зниження.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті КМІС. Соціологи зазначили, що українці хочуть подолати корупцію, але погано розуміються на вертикалі влади України.

Так, у КМІС додали, що багато українців вирівняли поняття "відповідальності" за боротьбу з корупцією з "причетністю" до цієї боротьби, але робити цього не варто.

"Серед громадськості є відчутний запит на боротьбу з корупцією. Крім цього, українці переважно погано розуміються на державному управлінні, і хто і за що несе відповідальність і де може вплинути", — наголосили соціологи.

Через це громадяни персоналізують в особі президента саме того, хто має і може, на їхню думку, робити серйозні кроки у боротьбі з корупцією. Особливо сильним є цей запит від українців на тлі того, що підтримка Володимира Зеленського в суспільстві зараз на високому рівні й громадяни очікують від лідера країни серйозних кроків.

"Тобто зараз це питання відображає запит і заклик громадськості до президента вчинити рішучі дії, спрямовані на боротьбу з корупцією… Треба розуміти загальний політичний контекст та політичні наслідки. Зараз Зеленський зберігає рекордно високу підтримку (80-85% довіри чи схвалення діяльності у залежно від формулювання питання)", — додали соціологію

Опитування показало, що лише чверть населення хотіла б бачити на посаді президента іншу людину після перемоги. Інші ж повністю чи здебільшого задоволені діями нинішнього глави України.

"Тому нинішній заклик до президента боротися з корупцією не означає зниження та кризу підтримки (проте, звичайно, у довгостроковій перспективі та особливо після Перемоги та після зміни порядку денного можуть бути суттєві зміни)", — резюмували у КМІС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи стосується корупція допомоги союзників. Володимир Зеленський чітко відповів на це запитання.