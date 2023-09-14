Суд заочно заарештував ексглаву МОЗ України: що той накоїв

Фігурант гучної справи закуповував витратні матеріали для державного підприємства у своєї фірми

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував екс-главу Міністерства охорони здоров’я Максима Степанова. Він є підозрюваним у справі про розкрадання понад 450 мільйонів гривень.

Про заочний арешт колишнього міністра 14 вересня повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йдеться про можливе надання коштів, коли Максимов обіймав посаду голови державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна".

"Суд погодився з доводами прокурора і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування, слідчий суддя вирішить питання щодо застосування цього запобіжного заходу", — повідомили силовики.

Цікаво, що у САП імені фігуранта справи не називають. При цьому джерела видання "Слово і справа" підтвердили, що йдеться саме про Максимова.

За версією слідства, фігурант гучної справи закуповував витратні матеріали у своєї фірми, зареєстрованої в Естонії. Матеріали закуповували через прокладку, а ціни завищувалися в 4-6 разів. За час роботи Максимова на посаді директора підприємства на рахунку естонської фірми накопичилося близько 450 мільйонів гривень.

Офіційної інформації про те, де зараз колишній міністр — немає. У мережі пишуть, що на початку 2023 року він залишив Україну.

Для довідки. Степанов очолював Міністерство охорони здоров’я з 30 березня 2020 року до 18 травня 2021 року. Директором ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" він був із 2011 по 2016 роки.

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