Суд заочно арестовал экс-главу Минздрава Украины: что тот натворил

Фигурант громкого дела закупал расходные материалы для государственного предприятия у своей же фирмы

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Максима Степанова. Он является подозреваемым в деле о хищении свыше 450 миллионов гривен.

О заочном аресте бывшего министра 14 сентября сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Речь идет о возможном присвоении средств, когда Максимов занимал должность главы государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина".

"Суд согласился с доводами прокурора и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования, следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", – сообщили силовики.

Интересно, что в САП имени фигуранта дела не называют. При этом источники издания "Слово и дело" подтвердили, что речь именно о Максимове.

По версии следствия, фигурант громкого дела закупал расходные материалы у своей же фирмы, зарегистрированной в Эстонии. Материалы закупали через компанию-прокладку, а цены завышались в 4-6 раз. За время работы Максимова на должности директора предприятия на счету эстонской фирмы накопилось около 450 миллионов гривен.

Официальной информации о том, где сейчас находится бывший министр — нет. В сети пишут, что в начале 2023 года он покинул Украину.

Для справки. Степанов возглавлял Министерство здравоохранения с 30 марта 2020 года по 18 мая 2021 года. Директором ГП "Полиграфический комбинат "Украина" он был с 2011 по 2016 годы.

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