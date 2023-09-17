Не тільки ракети: росіяни застосували особливу тактику під час ранкової атаки по Україні

Ворог готується до таких атак певний період часу

Російські окупанти використали змішаний тип атаки по Україні вранці 17 вересня. Вони запускали територією країни ракети та безпілотні літальні апарати.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. За її словами, загарбники намагаються виснажити нашу ППО, а одна з тактик ворога – складні маневри ракет.

"Ми передбачили такий розвиток подій. Окупанти готуються до таких атак певний період часу. Він настає напередодні значних подій", — сказала Гуменюк.

Вона також додала, що Україна неодноразово переживала такі атаки. Ворог тим часом намагається знайти ефективну для себе тактику.

"Але протягом атаки може бути залучено виведення на курс ракетоносія морського базування і можуть бути залучені й такі ракети. Також спостерігаємо маневри ракети. Ворог продовжує шукати максимально ефективну для себе тактику. Наша бойова робота продовжується", — наголосила Гуменюк.

Водночас у СтратКомі повідомляють, що 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" атакували з південно-східного та південного напрямів (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). Також 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущено з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.

"В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 12 повітряних цілей: 6 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони Великобританії заявили про плани російських окупантів на зиму. Посилаючись на дані розвідки, вони повідомили, що окупанти вже готуються до атак по об’єктах енергосистеми.