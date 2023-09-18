У Донецьку приліт у "адміністрацію" пушиліна: подробиці та відео

У мережі вже показали наслідки прильоту

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали сильні вибухи. Внаслідок події над містом почали підійматися чорні стовпи диму. У мережі тим часом вже почали з’являтися фото та відео цієї події.

Про це у понеділок, 18 вересня, у своєму Telegram-каналі заявив український журналіст Денис Казанський. Також він опублікував відповідне відео.

За його словами, удар прийшовся по будівлі окупаційної адміністрації "глави" т.зв. "днр" дениса пушиліна.

Увага! В опублікованих нижче відео є ненормативна лексика.

Водночас в інших пабліках почали з’являтися підтвердження вибухового інциденту в Донецьку.

Telegram-канал Mash заявляє, що внаслідок пригоди в Донецьку постраждали двоє людей, а удари нібито були завдані з РСЗВ "Град". Водночас російська пропагандистська агенція "РИА-Новости" публікує відео, зняте в Донецьку після прильоту і заявляє, що "будівля отримала нібито незначні пошкодження".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку вересня у Донецьку пролунав потужний вибух. На кількох вулицях внаслідок пригоди ударною хвилею вибило вікна.