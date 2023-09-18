В Донецке прилет в "администрацию" пушилина: подробности и видео

В сети уже показали последствия прилета

Во временно оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы. В результате происшествия над городом начали подниматься черные столбы дыма. В сети тем временем уже стали появляться фото и видео этого события.

Об этом в понедельник, 18 сентября, в своем Telegram-канале заявил украинский журналист Денис Казанский. Также он опубликовал соответствующее видео.

По его словам, удар пришелся по зданию оккупационной администрации "главы" т.н. "днр" дениса пушилина.

Внимание! В опубликованных ниже видео присутствует ненормативная лексика.

В то же время в других пабликах стали появляться подтверждения взрывного инцидента в Донецке.

Telegram-канал Mash заявляет, что в результате происшествия в Донецке пострадали два человека, а удары якобы были нанесены из РСЗО "Град". В то же время российские пропагандистское агентство "РИА-Новости" публикует видео, снятое в Донецке после прилета и заявляет, что "здание получило якобы незначительные повреждения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале сентября в Донецке раздался мощный взрыв. На нескольких улицах в результате происшествия ударной волной выбило окна.