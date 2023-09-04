В центре оккупированного Донецка мощный прилет: фото и видео

Снаряды, в частности, попадали и по жилым домам

Во временно оккупированном Донецке снова прогремели взрывы. На этот раз прилеты пришлись по самому центру города.

Так, по данным местных Telegram-каналов, взрывы раздались в Ворошиловском районе. Над городом поднимается густой черный дым.

На месте прилета начался пожар, а местные жители находят осколки. На нескольких улицах вокруг эпицентра событий выбило окна взрывной волной.

На камеру очевидцев также был запечатлен и сам момент прилета.

При этом после первого взрыва обстрел города продолжился. Утверждается, что, в частности, один из снарядов попал прямо по жилому дому.

На центральных улицах горят автомобили. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 4 августа россияне массировано атаковали Украину своими дронами. Удар пришелся на Одесскую область. А несколько летательных аппаратов противника, по заявлениям Киева, упали даже на территории страны НАТО — Румынии. Впрочем, там данный факт пока отрицают.

Также мы сообщали о том, что 2 сентября в Кривом Роге прозвучали мощные взрывы, а сразу за ними прозвучала воздушная тревога.