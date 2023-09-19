Надумана позиція Держаудитслужби створює загрозу нацбезпеці — КБ "Луч"

Окрім військової агресії російської федерації проти України, ДП "ДержККБ "Луч" зіткнулося з внутрішніми чинниками

Підприємство "Державне київське конструкторське бюро "Луч" звернулося офіційними листами до деяких високопосадовців з проханням врегулювання відповідності висновків Держаудитслужби законодавству.

Про це у вівторок, 19 вересня, було повідомлено на сторінці підприємства у Facebook.

Зазначається, що звернення було направлено прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, секретарю РНБО України Олексію Данілову, міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олександру Камишину, а також гендиректору АТ "Українська оборонна промисловість" Герману Сметаніну.

"Крім військової агресії російської федерації проти України, ДП "ДержККБ "Луч" зіткнулося з внутрішніми факторами, що ускладнюють виконання поставлених завдань розробки та виробництва Зброї Перемоги. Надумана позиція посадових осіб Держаудитслужби щодо заборони на включення прибутку до складу ціни створила реальні загрози національній безпеці та обороні держави", — йдеться у повідомленні.

На сторінці підприємства додали, що висновки Держаудитслужби викликають подив і обурення, а також спричинили розбіжності та судові процеси між органами влади в період воєнного стану, а матеріали ревізії передані правоохоронним органам, на підставі яких відкрито кримінальні провадження.

"У штучному виникненні зазначених загроз зацікавлена насамперед Російська Федерація, на користь якої ДП "ДержККБ "Луч" неодноразово зазнавало перешкод за допомогою вигаданих наклепів, бюрократичних перешкод нашій роботі..", — пояснює підприємство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що, за словами Дани Ярової, державна аудиторська служба України прирівняла прибуток підприємств оборонного призначення до збитків держави.