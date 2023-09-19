Надуманная позиция Госаудитслужбы создает угрозу нацбезопасности - КБ "Луч"

Кроме военной агрессии российской федерации против Украины, ГП "ГосККБ "ЛУЧ" столкнулось с внутренними факторами

Предприятие "Государственное киевское конструкторское бюро "ЛУЧ" обратилось официальными письмами к некоторым высокопоставленным лицам с просьбой урегулирования соответствия выводов Госаудитслужбы законодательству.

Об этом во вторник, 19 сентября, было сообщено на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что обращения были направлены премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Украины Алексею Данилову, министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину, а также гендиректору АО "Украинская оборонная промышленность" Герману Сметанину.

"Кроме военной агрессии российской федерации против Украины, ГП "ГосККБ "ЛУЧ" столкнулось с внутренними факторами, усложняющими выполнение поставленных задач разработки и производства Оружия Победы. Надуманная позиция должностных лиц Госаудитслужбы относительно запрета на включение прибыли в состав цены создала реальные угрозы национальной безопасности и обороне государства", — говорится в сообщении.

На странице предприятия добавили, что выводы Госаудитслужбы вызывают недоумение и возмущение, а также они повлекли за собой разногласия и судебные процессы между органами власти в период военного положения, а материалы ревизии переданы правоохранительным органам, на основании которых открыты уголовные производства.

"В искусственном возникновении указанных угроз заинтересована прежде всего Российская Федерация, в интересах которой ГП "ГосККБ "ЛУЧ" неоднократно испытывало препятствия посредством вымышленных клеветы, бюрократических препятствий нашей работе..", — объясняет предприятие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что по словам Даны Яровой, государственная аудиторская служба Украины приравняла прибыль предприятий оборонного назначения к убыткам государства.