Українська ракета по Костянтинівці? У Зеленського та в СБУ відповіли на статтю NYT

Обставини удару вивчають правоохоронні органи

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловився з приводу розслідування The New York Times, під час якого американська газета нібито з’ясувала, що удару по ринку в Костянтинівці, з численними жертвами, було начебто завдано українською ракетою. Проводиться детальне розслідування цієї події.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Подоляк запевнив, що суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося у Костянтинівці.

"Безперечно, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності росії до удару по Костянтинівці тягне за собою зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів. Суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося у Костянтинівці. Як і в тисячах інших випадків російських ударів по нашій країні в межах непровокованої війни", — пише він.

Подоляк додав, що правоохоронні органи проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в рамках фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються й обставини удару по Костянтинівці та "юридична істина", за словами радника голови ОП, буде встановлена.

"Між тим, не слід забувати: це росія почала вторгнення в Україну і саме росія відповідальна за принесення війни до нашої країни. І саме росія регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню. Україна веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території", — резюмував Подоляк.

За даними слідства, яке веде Служба безпеки України, 6 вересня 2023 року по ринку у Костянтинівці Донецької області російські окупанти вдарили із С-300, повідомила пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді". Про це свідчать зокрема "ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії".

Військовий експерт, ветеран війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі "Телеграфу" пояснив публікацію в NYT продовженням подібних періодичних вкидань на користь росії через її численних агентів впливу на Заході. Він навів низку аргументів, чому удару по ринку в Костянтинівці не могли завдати ЗСУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 6 вересня було здійснено атаку по Костянтинівці Краматорського району Донецької області. Удар припав по місцевому ринку, на якому на той момент знаходилася велика кількість людей. Незабаром у мережі з’явилося відео самого прильоту. Як пізніше з’ясувалося, ця подія забрала життя 16 людей.