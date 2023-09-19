Украинская ракета по Константиновке? У Зеленского и в СБУ ответили на статью NYT

Обстоятельства удара изучают правоохранительные органы

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался по поводу расследования The New York Times, в ходе которого американская газета якобы выяснила, что удар по рынку в Константиновке, с многочисленными жертвами, был будто бы нанесен украинской ракетой. Проводится детальное расследование этого происшествия.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подоляк заверил, что общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке.

"Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в пределах неспровоцированной войны", — пишет он.

Подоляк добавил, что правоохранительные органы проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются и обстоятельства удара по Константиновке и "юридическая истина", по словам советника главы ОП будет установлена.

"Между тем, не следует забывать: это Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну. И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории", — резюмировал Подоляк.

По данным следствия, которое ведет Служба безопасности Украины, 6 сентября 2023 года по рынку в Константиновке Донецкой области российские оккупанты ударили из С-300, сообщила пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде". Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии".

Военный эксперт, ветеран войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии "Телеграфу" объяснил публикацию в NYT продолжением подобных периодических вбросов в пользу россии, через ее многочисленных агентов влияния на Западе. Он привел ряд аргументов, почему удар по рынку в Константиновке не могли нанести ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 6 сентября была совершена атака по Константиновке Краматорского района Донецкой области. Удар пришелся по местному рынку, на котором в тот момент находилось большое количество людей. Вскоре в сети появилось видео самого прилета. Как позже выяснилось, это происшествие забрало жизни 16 человек.