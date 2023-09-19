Константиновку обстреляла не россия? В Украине дали ответ на скандальную статью NYT

Фейк об обстреле якобы Украиной собственного города разгоняется с самого начала в пользу россии для прикрытия военных преступлений рф

Американская газета The New York Times провела собственное расследование и выяснила, что удар по рынку в Константиновке, в результате которого погибли 16 человек, был нанесен якобы украинской ракетой. Отмечается, что доказательства, включая фрагменты ракет, спутниковые снимки, показания свидетелей и прочее якобы говорят о том, что катастрофический удар был якобы следствием попадания ракеты украинской системы ПВО, выпущенной из установки "Бук".

В комментарии "Телеграфу" военный эксперт, ветеран войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил публикацию в NYT продолжением подобных периодических вбросов, выгодных россии, из-за своих многочисленных агентов влияния на Западе.

"Такие вбросы будут продолжаться и дальше, они устремляются прежде всего на то, чтобы в аудитории посеять сомнения в профессиональности украинской армии и усилить нарративы кремля. В случае с Константиновкой возникает вопрос, как эти журналисты могли провести расследование, находясь за океаном?!", — отметил он.

По его словам, подобные ИПСО не имеют ничего общего со свободой слова, а "украинскому послу в США следовало бы обратиться в редакцию NYT с требованием опровергнуть эту ложную информацию и обратиться к американским журналистам, чтобы те качественнее подходили к освещению тем войны в Украине".

"Что касается удара по Константиновке, то это точно не ВСУ сделали, ведь в отличие от армии рф, которая ведет обстрелы территории по квадратам, без точного прицела и хаотично, обстреливая, в том числе, гражданских (зная, что под обстрел попадают люди), украинская армия ведет исключительно прицельные обстрелы, и только по военным целям россии, даже если было какое-то отклонение из-за неисправного снаряда, то при прицельном огне он так бы сильно не отклонился. Ведется их поштучный учет и использование. Тем более если используется западное вооружение. Ведь Украина отчитывается перед западными партнерами, применяя его", — говорит эксперт.

Гетьман также напомнил, что ранее подобного "дружеского огня" (friendly fire) по применению таких мощных ракет с начала вторжения рф не фиксировали: "ВСУ не наносят удар по своим в отличие от россиян, недавно обстрелявших свои же подразделения в Андреевке".

"Кроме того, не в пользу этого "расследования" NYT говорит и тот факт, что наносить удар по Константиновке никакого военного смысла не было: там нет российских военных, а город является важным логистическим и транспортным хабом, где есть стратегический железнодорожный узел, что используется, в том числе для нужд ВСУ", – аргументирует он.

Следовательно, как добавил Гетьман, фейк об обстреле якобы Украиной собственного города разгоняется с самого начала в пользу россии для прикрытия военных преступлений рф против гражданских, провокаций и дискредитации ВСУ на фоне контрнаступления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 6 сентября была совершена атака по Константиновке Краматорского района Донецкой области. Удар пришелся по местному рынку, на котором в тот момент находилось большое количество людей. Вскоре в сети появилось видео самого прилета. Как позже выяснилось, это происшествие забрало жизни 16 человек.