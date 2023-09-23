Зеленський та голова Судану обговорили спільну проблему двох країн: про що йдеться

Глави держав обговорили питання безпеки

Президент України Володимир Зеленський після візиту до Канади відвідав Ірландію, де провів незаплановану зустріч із головою Суверенної ради Судану Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Як повідомив глава держави у своєму telegram-каналі, зустріч відбулася в аеропорту Шаннон. Зокрема Зеленський подякував суданському лідеру за непохитну підтримку суверенітету України, а також обговорив кілька важливих питань.

"Обговорили спільні виклики у сфері безпеки, а саме діяльність незаконних збройних формувань, які фінансуються росією", — зазначив Зеленський.

Також вони обговорили питання поглиблення взаємодії між Україною та Африкою на різних майданчиках та запропонував Судану підтримати ініціативу Grain from Ukraine.

Цікавим є те, що зустріч лідерів двох країн відбулася після того, як у ЗМІ з’явилася інформація про нібито причетність українських спецслужб до нападу на суданських бунтівників, який підтримує російська ПВК "Вагнера" на початку вересня. І на цьому тлі примітно, що у переговорах Зеленського та аль-Бурхана брав участь український міністр оборони Рустем Умеров.

У Головному управлінні розвідки після нападу не стали підтверджувати чи спростовувати можливу причетність України, але нагадали слова глави відомства Кирила Буданова про те, що військових злочинців буде знайдено у будь-якій точці світу.