Зеленский и глава Судана обсудили общую проблему двух стран: о чем речь

Главы государств обсудили вопросы безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Канаду посетил Ирландию, где провел незапланированную встречу с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Как сообщил глава государства в своем telegram-канале, встреча произошла в аэропорту Шаннон. В частности Зеленский поблагодарил суданского лидера за непреклонную поддержку суверенитета Украины, а также обсудил несколько важных вопросов.

"Обсудили общие вызовы в сфере безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, финансируемых россией", — отметил Зеленский.

Также они обсудили вопросы углубления взаимодействия между Украиной и Африкой на разных площадках и предложил Судану поддержать инициативу Grain from Ukraine.

Любопытным является то, что встреча лидеров двух стран произошла после того, как в СМИ появилась информация о якобы причастности украинских спецслужб к нападению на суданских мятежников, который поддерживает российская ЧВК "Вагнера" в начале сентября. И на этом фоне примечательно, что в переговорах Зеленского и аль-Бурхана принимал участие украинский министр обороны Рустем Умеров.

В Главном управлении разведки после нападения не стали подтверждать или опровергать возможную причастность Украины, но напомнили слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что военные преступники будут найдены в любой точке мира.