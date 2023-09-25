Резніков не стане послом у Лондоні: ЗМІ пояснили причину

Україна поки що не має свого посла в Британії

Колишній міністр оборони Олексій Резніков, який, як вважалося, міг зайняти крісло посла у Великій Британії замість звільненого влітку Вадима Пристайка, швидше за все, не отримає цю посаду.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела, Лондон отримував жодного офіційного запиту від української сторони на призначення Резнікова послом. При цьому представники української влади сумніваються, що ексчиновника взагалі туди буде відправлено.

Як пояснили джерела видання, зараз у Великій Британії проходять вибори і призначення Резнікова може бути використане як правлячою партією, так і опозицією для досягнення своїх політичних цілей.

Зокрема, не на руку ексміністру грає шлейф корупційних скандалів. І хоч немає жодних доказів того, що персонально він був причетний до цих схем, проте корупційний контекст його звільнення може бути використаний у британських ЗМІ.

Люди з оточення ексміністра зазначають, що нині Резніков очікує, що продовжить працювати в Україні, хоча раніше не виключав призначення на посаду посла.

Попри те, що Велика Британія є однією з найважливіших для України країн, кандидатури на посаду посла, досі немає.

Нагадаємо, до кінця липня 2023 року послом України в Лондоні був колишній глава МЗС Вадим Пристайко, проте після необережної критики у бік Офісу президента було звільнено. Його місце залишається порожнім до сьогодні.

На початку серпня джерела "Телеграфа" повідомили, що його місце може зайняти Рєзніков, який на той момент ще займав крісло міністра оборони.