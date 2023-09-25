Резников не станет послом в Лондоне: СМИ объяснили причину

У Украины пока нет своего посла в Британии

Бывший министр обороны Алексей Резников, который, как считалось, мог занять кресло посла в Великобритании вместо уволенного летом Вадима Пристайко, скорее всего не получит эту должность.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, Лондон получал никакого официального запроса от украинской стороны на назначение Резникова послом. При этом представители украинской власти сомневаются что экс-чиновник вообще туда будет отправлен.

Как объяснили источники издания, сейчас в Великобритании проходят выборы и назначение Резникова может быть использовано как правящей партией, так и оппозицией для достижения своих политических целей.

В частности не на руку экс-министру играет шлейф коррупционных скандалов. И хоть нет никаких доказательств того, что персонально он был причастен к этим схемам, однако коррупционный контекст его увольнения может быть использован в британских СМИ.

Люди из окружения экс-министра отмечают, что в настоящее время Резников ожидает, что продолжит работать в Украине, хотя ранее не исключал назначения на должность посла.

Несмотря на то, что Великобритания является одной из важнейших для Украины стран кандидатуры на должность посла до сих пор нет.

Напомним, до конца июля 2023 года послом Украины в Лондоне был бывший глава МИД Вадим Пристайко, однако после неосторожной критики в сторону Офиса президента был уволен. Его место остается пустым до сегодняшнего дня.

В начале августа источники "Телеграфа" сообщили, что его место может занять Резников, который на тот момент еще занимал кресло министра обороны.