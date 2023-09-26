Важливі три речі: у Верховній Раді пояснили, чого українці чекають від держави

Віцеспікерка розповіла про зміни електоральних запитів українців

В українському суспільстві за останні 5 років змінились очікування від держави. Навколо нових запитів виборців і досі тривають дискусії.

Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк в інтерв’ю "Українській правді". Вона виділила три категорії, які є важливими для кожного українця.

"Перше: це запит на справедливість, він присутній у всіх аспектах, і це дуже помітно. Друге – це безпека і це дуже широке поняття. Кожен бачить її по-своєму, починаючи від безпечного садочка чи школи до безпеки життя взагалі, в тому числі неповернення більше до війни. І третє – залученість людей до влади, тобто українці хочуть мати можливість впливати на ті чи інші рішення", – сказала Кондратюк.

У то й же час віцеспікерка підкреслила, що довкола трьох таких аспектів далі й буде вестися дискусія та, відповідно, будуть мінятися запити та настрої виборців.

"Ще один важливий аспект, який я для себе визначаю: раніше для виборців було характерно переважання патерналізму як такого, тобто очікування від держави, що все вона тобі дасть", — заявила вона.

При цьому віцеспікерка зазначила, що на сьогодні в українському суспільстві універсалістів стає більше, ніж патерналістів.

"Це висновки досліджень. Соціологи між собою зараз сперечаються. Одні кажуть, що виборець не змінився, мовляв, який був, таким і залишився. А є такі, які вважають, що універсалістів стає більше. Я на їхньому боці", — підкреслила Кондратюк.

Для довідки. Патерналізм (від лат. pater — батько) — це система взаємовідносин, за якої право прийняття важливих рішень для забезпечення загального блага делегується більш авторитетним, старшим та досвідченим людям. Так, наприклад, патерналізмом називають таку модель взаємодії влади з народом: Влада бере на себе відповідальність за загальний добробут народу. Вона самостійно приймає рішення (видає закони), які, на її думку, повинні принести загальне благо. Натомість в обмін на це "благо", народ відмовляється від деякої частини своїх прав та свобод, переходячи у статус підопічних (платить податки, виконує закони, не втручається в управління). Але, важливо зазначити, що подібна практика взаємовідносин характерна в основному для авторитарних або диктаторських форм правління. Джерело: Вікіпедія.

Як повідомляв "Телеграф", віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк назвала переваги та недоліки нинішнього скликання парламентаріїв.

Нагадаємо, раніше Олена Кондратюк давала інтерв'ю "Телеграфу". У ньому вона, зокрема, розповіла про особливості роботи Верховної Ради під час війни.