Важны три вещи: в Верховной Раде объяснили, чего украинцы ждут от государства

Вице-спикер рассказала об изменениях электоральных запросов украинцев

В украинском обществе за последние пять лет изменились ожидания от государства. Вокруг новых запросов избирателей до сих пор продолжаются дискуссии.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк в интервью "Украинской правде". Она выделила три категории, которые важны для каждого украинца.

"Первое: это запрос на справедливость, он присутствует во всех аспектах, и это очень заметно. Второе – это безопасность и это очень широкое понятие. Каждый видит ее по-своему, начиная от безопасного садика или школы до безопасности жизни вообще, в том числе невозвращение больше к войне. И третье – вовлеченность людей во власть, то есть украинцы хотят иметь возможность влиять на те или иные решения", – отметила Кондратюк.

В то же время вице-спикер подчеркнула, что вокруг трех таких аспектов дальше и будет вестись дискуссия и, соответственно, будут меняться запросы и настроения избирателей.

"Еще один важный аспект, который я для себя определяю: раньше для избирателей было характерно преобладание патернализма как такового, то есть ожидания от государства, что все оно тебе даст", — заявила она.

При этом вице-спикер отметила, что на сегодняшний день в украинском обществе универсалистов становится больше, чем патерналистов.

"Это выводы исследований. Социологи между собой сейчас спорят. Одни говорят, что избиратель не изменился, мол, какой был, таким и остался. А есть такие, которые считают, что универсалистов становится больше. Я на их стороне", — подчеркнула Кондратюк.

Для справки. Патернализм (от лат. pater – отец) – это система взаимоотношений, при которой право принятия важных решений для обеспечения общего блага делегируется более авторитетным, старшим и опытным людям. Так, например, патернализмом называют такую модель взаимодействия власти с народом: Власть берет на себя ответственность за всеобщее благосостояние народа. Она самостоятельно принимает решения (издает законы), которые, по ее мнению, должны принести всеобщее благо. В обмен на это "благо", народ отказывается от некоторой части своих прав и свобод, переходя в статус подопечных (платит налоги, выполняет законы, не вмешивается в управление). Но важно отметить, что подобная практика взаимоотношений характерна в основном для авторитарных или диктаторских форм правления. Источник: Википедия.

Как сообщал "Телеграф", вицес-пикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк назвала преимущества и недостатки нынешнего созыва парламентариев.

Напомним, ранее Елена Кондратюк давала интервью "Телеграфу". В нем она, в частности, рассказала об особенностях работы Верховной Рады во время войны.