У Криму помер відомий письменник, який виступав проти російської окупації

Живучи в окупованому Бахчисараї, він продовжував вважати себе громадянином України

У Криму помер відомий історик, письменник Олекса Гайворонський. Все життя він присвятив вивченню історії кримських татар, він вважається одним із найкращих знавців історії Кримського ханства та Золотої Орди.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці редакції Crimean Tatars. Гайворонський боровся з тяжкою хворобою.

Після окупації Криму росією у 2014 році Олекса Гайворонський вирішив залишитись у своєму рідному Бахчисараї, але продовжував вважати себе громадянином України. Він пояснював, що залишається в Криму через складні історичні причини, називаючи себе "бранцем обставин".

Олекса Гайворонський

"Його внесок в історію кримських татар складно оцінити. Він відкрив нам світ Кримського Ханства і Золотої Орди, розповів про всі пам’ятники півострова, що збереглися. Він по крихтах збирав історію Країни Крим і щедро ділився своїми знаннями. Олекса Гайворонський був ще й сценаристом: саме він створив. сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки "Хидир-деде", досліджував біографію Ісмаїла Гаспринського для фільму "Перекладач", познайомив нас із біографією Бекіра Чобан-Заде у фільмі "Шлях джигіта", — йдеться в некролозі.

Олекса Гайворонський розпочав кар’єру у 1996 році в Бахчисарайському культурному заповіднику. 15 років він працював у Ханському палаці в Бахчисараї.

"Будучи музейним працівником, я був не так дослідником академічного типу, як популяризатором історії. Тобто своїм завданням я вважав доступно розповідати людям, що таке Кримське ханство, що це була за цивілізація, в чому цінність її пам’яток для історичного надбання України та Європи в загалом", — говорив Гайворонський в одному з інтерв’ю.

У 2016 році Олекса Гайворонський представив одну зі своїх книг, названу "Країна Крим. Нариси про пам’ятки історії Кримського ханату", на Форумі видавців у Львові. Крім того, він є автором двотомника з назвою "Володарі двох материків", в якому розглядається історія Криму з XV по XVIII століття.

Окрім цього Гайворонський писав сценарії та під час роботи над ними досліджував біографії історичних особистостей. Він створив сценарій до першого кримськотатарського дитячого фільму-казки "Хідир-деде" та дослідив біографії Ісмаїла Гаспринського для фільму "Перекладач" та Бекіра Чобан-Заде для фільму "Шлях джигіта".

У січні 2017 року історик видалив усі свої сторінки у соцмережах. У своєму Facebook він залишив лише посилання на електронну пошту.

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