"Маск — повний нуль": професор з США пояснив його заяви щодо України

Маск робить бізнес

Відомий мільярдер Ілон Маск нічого не тямить у геополітиці. Тому на його скандальні заяви слід дивитися через призму банальності, а не сприймати як якусь "гру".

Таку думку " Телеграфу " висловив професор міжнародного бізнесу Університету Північної Кароліни у Грінсборо Василь Тарас. Він зазначив, що людина не може бути всебічно обізнаною, а у випадку з Маском, він діє в межах своїх знань і можливостей з погляду її короткострокових інтересів.

"Він робить бізнес, і для його конкретної компанії вигідно робити саме так. Йому вигідно не конфліктувати з китайцями, тому що у нього великий звідти профіт – тому він балансує з Китаєм. Боїться почати наступну світову війну через росію – в межах своїх знань у цій сфері робить кроки. Тому тут все набагато банальніше. Це з репертуару, як питати популярних музикантів чи акторів, що вони думають про політику", — каже він.

Більш докладно про те, що думають про підтримку України у Штатах, ви можете прочитати у повній версії інтерв’ю Василя Тараса під назвою "Трамп обіцяє закінчити війну за 48 годин, змусивши Україну здати свої інтереси": інтерв'ю з американським професором, ч.II".

Раніше ми писали, що Маск більше не відповідає за Starlink над Україною.