"Маск - полный ноль": профессор из США объяснил его заявления по Украине

Маск делает бизнес

Известный миллиардер Илон Маск ничего не смыслит в геополитике. Поэтому на его скандальные заявления следует смотреть, через призму банальности, а не воспринимать как какуюто-то "игру".

Такое мнение "Телеграфу" высказал профессор международного бизнеса Университета Северной Каролины в Гринсборо Василий Тарас. Он отметил, что человек не может быть всесторонне осведомлен, а в случае с Маском, он действует в пределах своих знаний и возможностей с точки зрения его краткосрочных интересов.

"Он делает бизнес, и для его конкретной компании выгодно поступать именно так. Ему выгодно не конфликтовать с китайцами, потому что у него большой оттуда профит – потому он балансирует с Китаем. Боится начать следующую мировую войну из-за россии – в пределах своих знаний в этой сфере делает шаги. Поэтому здесь все гораздо банальнее. Это из репертуара, как спрашивать популярных музыкантов или актеров, что они думают о политике", — говорит он.

Более подробно о том, что думают о поддерке Украины в Штатах, вы можете прочитать в полной версии интервью Василия Тараса под названием "Трамп обещает закончить войну через 48 часов, заставив Украину сдать свои интересы": интервью с американским профессором, ч.II"

Ранее мы писали о том, что Маск больше не отвечает за Starlink над Украиной.