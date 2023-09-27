"Трамп обещает закончить войну через 48 часов, заставив Украину сдать свои интересы": интервью с американским профессором, ч.II

Трамп хочет посадить путина и Зеленского за стол переговоров, пошепчет им что-то на ушко, и они сразу перестанут воевать.

С начала широкомасштабного вторжения россии Соединенные Штаты потратили на поддержку Украины более 100 млрд долларов. Сумма беспрецедентная, и потому Вашингтон остается самым активным союзником Киева. В Белом доме уверяют, что поддержка Украины будет непреклонна, однако уже в следующем году штормовые процессы могут состояться в самих Штатах, ведь приближаются президентские выборы.

И что тогда? Сохранятся ли те же объемы помощи, если в Белый дом придет президент-республиканец? Если же власть сохранят демократы, следует ли рассчитывать на трансформацию помощи и еще большее количество вооружения? А как насчет выборов в самой Украине? Насколько принципиален этот вопрос для наших союзников?

На эти вопросы во второй части интервью "Телеграфу" ответил профессор международного бизнеса Университета Северной Каролины в Гринсборо Василий Тарас, уроженец Украины, уже более 30 лет живущий в США.

*Что в США думают по поводу помощи в войне против россии, чтобы кремль наконец-то загорелся? Считают ли там, что принципы помощи необходимо пересматривать, а россию нужно реально разгромить? Об этом читайте в первой части интервью.

— В Украине переживают, что будет с американской поддержкой после выборов в США в следующем году. Учитывая две противоположные позиции относительно помощи Украине, о которых вы говорите, стоит ли в Киеве беспокоиться за результаты этих выборов? К примеру, если выиграет Трамп.

— Четко вырисовывается два лагеря: с одной стороны проукраинский, а это большая часть Республиканской партии и почти вся Демократическая, как избиратели, так и депутаты.

Но так же достаточно большой лагерь политиков и их сторонников, которые крутятся в основном вокруг Трампа и говорят, что россию победить невозможно, а если невозможно, тогда лучше заставить Украину сесть за стол переговоров и просто закончить это дело.

Трамп недавно давал большое интервью, а он постоянно обещает, что закончит войну через 48 часов. Его прижали вопросом: а каким образом? Он сказал, что карты свои выкладывать не будет, но сказал, что посадит путина, Зеленского, пошепчет одному что-то на ушко, другому и они сразу перестанут воевать. То есть фактически заставит Украину сдать часть своих интересов, это удовлетворит аппетиты россии и на этом все закончится.

И возможны два сценария: снова победит Байден или Хейли, и поддержка Украины останется, а возможно даже увеличится. И наоборот: победит Трамп или Десантис (Рон Десантис – республиканец, губернатор Флориды. — Ред. ), и скорее всего они помощь сильно снизят, поставив Украину в ту же позицию, как в свое время Корею, когда сказали, что мы перестаем давать вам помощь. Южная Корея хотела продолжать сражаться, но когда ей сказали, что помощь больше давать не будут, у них фактически не осталось ничего, как согласиться на проведение линии и замораживание конфликта.

Поэтому как будет – мы знаем, мы не знаем, кто победит. Я уже почти 30 лет в Северной Америке, имел возможность наблюдать очень много выборов, и каждый раз все менялось несколько раз на протяжении избирательной кампании.

Например, был когда-то техасский губернатор Рик Перри, который выглядел фаворитом гонки (в 2012 году. — Ред .), а затем один ляп во время дебатов и он вылетел. Так же может произойти и сейчас. Это настолько непредсказуемая система, что какая-то одна небольшая ошибка одного из кандидатов может все кардинально изменить. Точно будет не так, как выглядит сейчас.

— А Байден накануне выборов может сделать какой-нибудь неожиданный, мощный шаг в поддержку Украины, чтобы набрать электоральные баллы? Или на Украине их не набрать?

– Нет, это система инерционная, тяжелая и неповоротливая. Это огромный маховик, который раскручивается постепенно и наивно ждать, что вот два года было так, а за месяц до выборов что-то случится принципиально иначе, тем более при сохранении тех же игроков на поле.

— Вы говорите, что Трамп и политики вокруг него были бы не против корейского сценария для Украины. Но даже такой вариант предполагает, что от россии нужно "выбить" какие-то договоренности, чтобы она остановилась. Мы знаем, чего стоят договоренности с путиным, неужели Трамп этого не понимает?

— Этот примитивный сценарий решения проблемы принимают те, кто абсолютные нули в международной политике. В первую очередь, сам Трамп, но так же и Десантис, который всю свою политическую карьеру заботится о внутренних вопросах: абортах, религии, оружии и никогда не имел дела с международной политикой.

И наоборот: те, кто имеет международный опыт (Клинтон, Блинкен, Хейли), очень четко понимают, с кем имеют дело и не воспринимают эти наивные мысли, что отдав россии условно Крым, вопрос решится.

Кроме того, это будет совершенно неверный сигнал для мира. Сигнал Китая, что можно лезть в Тайвань: если очень сильно и долго лезть, то в конце вам и Тайвань "подарят" и все, что вы успеете захватить.

— Объясните, в какую игру играет Илон Маск? Скандал с отключением Starlink для ВСУ в Крыму и на Донбассе, путин ему комплименты говорит…

– Он не играет ни в какую игру. Человек не может быть всесторонне осведомлен. Маск – прекрасный инженер, предприниматель, но, очевидно, полный ноль в геополитике. Он действует в пределах своих знаний и возможностей с точки зрения его краткосрочных интересов. Он делает бизнес, и для его конкретной компании выгодно поступать именно так. Ему выгодно не конфликтовать с китайцами, потому что у него большой оттуда профит – потому он балансирует с Китаем. Боится начать следующую мировую войну из-за россии – в пределах своих знаний в этой сфере делает шаги. Поэтому здесь все гораздо банальнее. Это из репертуара, как спрашивать популярных музыкантов или актеров, что они думают о политике.

— В Украине власти сильно возмутились после заявления сенатора республиканца Линдси Грэма о том, что в следующем году в Украине должны пройти выборы , несмотря на войну. Заявление Грэма — это просто отдельное мнение или он отражает определенные настроения в лагере республиканцев?

— Хотя Линдси Грэм давно в политике, не значит, что он умен или осведомлен. Это была только фраза, скорее всего, наивно сказанная на волне того, что выборы и демократия это хорошо, и он не подумал о более глобальной картине.

Это тема, которая обсуждается очень активно в Украине, но я ничего об этом не слышал в американском дискурсе. Это была фраза без последствий. Если вдруг из администрации Байдена потребуют проведения выборов, это стоит обсуждать.

— В Украине есть надежда, что после победы страна превратится в инвестиционную мекку, не в последнюю очередь благодаря инвестициям из США. На это следует рассчитывать?

— С одной стороны, это действительно может произойти. Факторы, которые будут способствовать Украине в таком экономическом буме, это помощь Запада для восстановления. Не знаю, какие там суммы, но это будут однозначно миллиарды долларов со всего мира. Конечно, это будет хорошим стимулом для экономики.

Кроме того, Украина является относительно дешевой страной в плане рабочей силы. А бизнес всегда ищет, где можно сделать подешевле. В свое время из-за этого бизнес пришел в Японию, Корею, Тайвань, позже в Китай, Филиппины, Таиланд. Украина очень стратегически выгодно расположена: близко к Европейскому Союзу, относительно образованная, и в то же время одна из самых дешевых рабочих сил в Европе. Потому, конечно, предпринимателям будет интересно размещать свои производственные мощности в Украине. Просто чтобы сэкономить на производстве. Не говоря уже о том, что в Украине несколько более расслабленные правила ведения бизнеса: начиная от экологических правил, заканчивая защитой работников. Так же, как инвестиции пришли в свое время в Китай. Не потому, что китайская рабочая сила была дешевле, а потому, что можно было выбрасывать в атмосферу и реки что угодно и за миллион долларов взятки можно было решить все вопросы.

Следующий огромный фактор в поддержку этой теории – связи украинцев по всему миру. У нас целое поколение украинских детей, которые учатся за границей, и не только получают знания, но и учат языки, имеют друзей. И кто-то останется за границей, но фактически будет работать как агент украинского бизнеса. То есть бизнес-связи будут создаваться гораздо легче, благодаря большой популяции украинцев за рубежом. Это, возможно, будет наибольшим стимулом за всю историю не только Украины, но и мира.

— А какие аргументы в пользу того, что этого не случится?

— О коррупции все говорят, что эти деньги разворуют и так далее. Наверное, это будет, но не менее важным фактором является то, как закончится война. Если она закончится победой или железобетонным договором, тогда, конечно, первый сценарий будет вполне вероятным. А если она закончится не точкой? Если это будет заморозка конфликта? А если в россии режим не упадет, а останется путин или новый Патрушев, который будет продолжать кошмарить Украину. Если будет такая неопределенность, то прогноз очень плох. Ни один инвестор не захочет прийти, потому что постоянно будет вероятность прилета бомбы.

— Вы упомянули о коррупции в Украине. А насколько хорошо она видна из-за океана? Эту проблему действительно так подсвечивают?

— Теоретически, все понимают, что коррупция существует везде, в тех же Соединенных Штатах или Европейском Союзе. Поэтому Украина выглядит не хуже других. Но наиболее негативным фактором является тот же Трамп. Он много раз называл Украину неприятными терминами и говорил, что это "коррупционная яма". И здесь сложность не в том, это правда или неправда, а в том, что 20-30% населения Трампу верят.

Но коррупция в Украине сейчас не является основной темой. Как мы не особо задумываемся, коррумпированы ли условно Тайвань или Корея, так и здесь нет большого дискурса именно об этом.