Снимая розовые очки: после победы Украине обещают "рай", но будет ли так на самом деле?

Средства международных доноров - не бесплатны. И то, что мы получаем сейчас, придется отдавать.

После победы в войне с россией жизнь в Украине, очевидно, уже не будет такой, как раньше. Принято считать, что после того, как ВСУ загонит российскую армию обратно "за поребрик", страна начнет активно восстанавливаться, станет меккой для инвестиций и ареной для крупных международных проектов. Такая счастливая утопия. Однако большая война – большая трагедия, оправиться от которой будет крайне тяжело.

С какими проблемами столкнется Украина после победы, и смогут ли украинцы их эффективно решить, узнавал "Телеграф".

Международная помощь сохранится?

Экономический сектор во время войны принял на себя сокрушительный удар. По данным Минэкономики, в 2022 году украинский ВВП упал на 29%, что является самым плохим показателем за всю историю независимости, а инфляция обесценила гривну на 26,6%.

Держаться украинскому бюджету позволяет международная финансовая помощь: в 2023 году дефицит бюджета составляет рекордные 1,3 трлн гривен, и закрывать эту "дыру" должны около 40 млрд долларов помощи от партнеров. Что будет с этим "спасательным кругом" после войны?

"На сегодняшний день более половины Государственного бюджета финансируется за счет внешних заимствований. Вполне возможно, что на следующий день после войны нам скажут: вы победили, молодцы, а теперь, пожалуйста, сами", — комментирует "Телеграфу" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Однако, по словам директора экономических и социальных программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, после победы международная финансовая помощь не исчезнет.

"Я считаю, что помощь будет оставаться. Только сейчас основной акцент этой помощи делается на сфере безопасности и обороны, а в дальнейшем средства будут направляться на восстановление Украины. Правда, если в борьбе с коррупцией не будет существенных изменений, то эта помощь скоро закончится" , — объясняет "Телеграфу" экономист.

Международные партнеры не оставят Украину один на один с проблемами

Но! Средства международных доноров не бесплатны. К примеру, то, что мы получаем сейчас, придется все же отдавать.

" Дефицит бюджета 2023 года планируется профинансировать за счет увеличения внешних заимствований. Соответственно на эту сумму возрастет объем государственного долга", — комментировали в Минфине показатели бюджета этого года.

Конечно, отдавать придется не все, ведь часть помощи грантовая, но рассчитываться с долгами все равно будет нужно. По данным Минфина, к началу 2023 года государственный внешний долг Украины уже составил 75,6 млрд долларов (за 2022 год вырос на 33%).

И при таких показателях богатое будущее Украины не очень просматривается, ведь все, что нам дадут доноры после войны, придется потратить на возврат долгов тем же донорам.

Впрочем, Василий Юрчишин видит ситуацию более оптимистично.

"Надо ожидать реструктуризации и продления сроков возврата кредитов. Уже сейчас часть кредиторов, это развитые страны, отсрочили сроки выплат основных сумм. Кроме того, в мире есть такая практика, что когда страна демонстрирует хорошие успехи развития, то могут даже списывать долги. Поэтому не нужно бояться, что мы наберем столько долгов, что потом не сможем их отдать", — подчеркивает Юрчишин.

Что будет с инвестициями

Кроме того, а чего бояться, когда после победы Украину закидают инвестициями на восстановление. Или не закидают?

"Первый вопрос , который будет интересовать любого инвестора, это безопасность. Но есть ли у кого-то иллюзия, что даже после окончания войны россия останется просто нашим соседом?", – добавляет Пендзин.

Безопасность страны, а следовательно и защиту инвестиций должны обеспечить международные гарантии и собственная мощная армия. Будут ли эти гарантии даже после победы – вопрос открытый, а содержание собственной мощной армии дело не дешевое. И если после победы груз социальных обязательств Украины перед собственными гражданами с нами не разделят доноры (в бюджете-2023 на социалку направлено 447 млрд гривен, больше чем на образование, здравоохранение и ликвидацию последствий агрессии вместе взятые), то строить современные ВСУ не будет за что. Соответственно и гарантировать защиту инвестиций Украина эффективно не сможет.

Во-вторых, по словам экспертов, стратегии инвестирования в послевоенную экономику Украины сейчас нет.

"Общие разговоры, что сюда придут доноры и инвесторы, это просто разговоры. Окончательного варианта выхода украинской экономики из послевоенного кризиса нет. Есть идеи, инвестиционные проекты, поездки руководства правительства к будущим инвесторам, идея создать донорский фонд, но все это разрозненные вещи. Поэтому вопрос, куда вкладывать средства и каким должно быть восстановление – открыт, но объективно открыт, ведь никто не понимает, когда закончится война и в каком состоянии к тому времени окажется украинская экономика, а деньги российской федерации в виде репараций точно не стоит ждать раньше, чем через 10 лет после окончания войны, разве что россияне сами будут готовы сюда вкладывать деньги, чтобы откупиться от санкций, которые на них сейчас повесили", — объясняет Пендзин.

Не факт что инвесторы завалят страну деньгами

В-третьих, а что принципиально иного будет происходить в социально-экономической ситуации в Украине после войны, если инвесторы вдруг захотят вкладывать деньги?

"В Украине даже до войны был катастрофически низкий уровень инвестиций: 13% от ВВП при том, что нормальным является уровень 25-30%, а в Китае вообще 42%. Почему такой низкий уровень инвестиций? Потому что катастрофически низкий уровень сбережений: 12- 13% при нормальном уровне 30%. А почему так? Потому что недоделанная пенсионная реформа, медицинская и образовательная реформы, украинцы не откладывают себе на пенсии, на образование детям, на свое здоровье, не откладывают на свой бизнес", — объясняет " Телеграфу" бывший министр экономики Украины Павел Шеремета.

А у населения без сбережений нет достаточной покупательной способности, а если так, то зачем инвестору, например, вкладываться в строительство жилья, если его никто не сможет купить?

Что будет с украинцами

Но если отбросить все "но" и предположить идеальную ситуацию: после войны средства инвесторов в Украину потекут рекой. Сможет ли экономика их "переварить"?

"Деньги сами себя не делают. Деньги делает человек, который своим трудом создает добавленную стоимость. Поэтому, чтобы понять объем инвестиций, которые теоретически сможет получить после войны Украина, надо понимать, какие деньги сегодня украинский рынок труда готов воспринять? – объясняет Пендзин. – По оценкам Минэкономики, как резерв у нас 2,7 миллиона безработных внутри страны и около двух миллионов человек, которые могут вернуться в Украину, в общей сложности – 4,7 млн. Если учесть, что приблизительная стоимость одного рабочего места около 30 тысяч долларов, то сколько инвестиций "переварят" эти 4,7 млн человек? Ну, пусть 140 млрд долларов, растянутых во времени. Поэтому когда я слышу, что Украине нужно 420 или 700 млрд долларов, у меня всегда возникает вопрос: а кто эти деньги освоит? Пойдем ли мы на то, что в Украину поедет трудовая миграция?"

Поэтому именно человеческий капитал после победы приобретает принципиальное значение. А с демографией в Украине и до масштабного вторжения были существенные проблемы.

"Более 20 лет не проводили перепись и еще в начале широкомасштабного вторжения мы не понимали сколько у нас населения и какие у него демографические характеристики. Почему это важно? Потому что на местах конкретно нужно знать, нужно в хоспис деньги вкладывать или в детский сад, сокращать ФАПы или не сокращать, сколько будет потребителей электроэнергии, коммунальных услуг и т.д.", — комментирует "Телеграфу" ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований М.В. Птухи Павел Шевчук.

И большая война эти проблемы только обострила.

"Мы получили перемещение, миграцию, погибших… И сколько людей куда переехало, какого они возраста и пола – неизвестно. Оценки Евростата, ОБСЕ, Пограничной службы разнятся и каждый считает, что считает правильно", — добавляет Шевчук.

Человеческий капитал страна теряет

Если ориентироваться на статистику Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европу после 24 февраля выехало около 8 млн. украинцев.

Выезжали в основном женщины и дети, а это и есть потенциал человеческого капитала Украины, ведь женщины репродуктивного возраста рожают. Следует ли ожидать их возвращения после войны?

"Вопрос в том, сколько будет продолжаться война. И чем дольше она будет продолжаться, тем больше люди обживутся уже на Западе и меньше их вернется", — добавляет Шевчук.

"Демографическая ситуация будет сложная. 10% выехавших уже точно решили не возвращаться, — объясняет "Телеграфу" директор института социологии НАН Украины Евгений Головаха. – Другие будут возвращаться, если будут созданы привлекательные рабочие места и программы восстановления жилья, ведь многим людям просто некуда возвращаться. Куда вернутся, например люди из Бахмута, когда города уже нет?"

Кроме того, к женщинам, которые уже не вернутся даже после победы, присоединятся их мужчины, а это сделает демографический кризис еще более трагическим.

"Население состарилось и будет стареть, если не будет безумной рождаемости. Людей трудоспособного возраста станет меньше , к женщинам, которые не вернутся из Европы, поедут их мужчины, значит людей трудоспособного возраста станет еще меньше. Зарубежные инвесторы посмотрят: мало производителей, значит и мало потребителей и деньги они не будут спешить вкладывать", — резюмирует Павел Шевчук.

Впрочем, несмотря на кучу будущих проблем послевоенной Украины, эксперты "Телеграфа" все же советуют не отчаиваться.

"Как показала война: украинцы – живучи, они будут побеждать и победят те вызовы, которые появятся после войны, как бы сложно это ни было", — подчеркнул Павел Шеремета.