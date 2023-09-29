Ви ще можете встигнути: в Україні продовжили термін обміну старих банкнот та монет

У НБУ назвали нові дати

Обмін монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, який мав завершитись до 1 жовтня, продовжили. У Національному банку України пояснили, де це можна зробити.

Як повідомляє пресслужба НБУ, монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців (90 днів) після його припинення або скасування. Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Регулятор зазначає, що ці монети та банкноти вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги. Завдяки продовженню терміну українці матимуть більше часу для обміну. Особливо це важливо для громадян, які були вимушені залишити свої домівки через війну або перебувають на тимчасово окуповані території.

Де здійснити обмін?

Обміняти монети дрібних номіналів та банкноти гривні старих зразків до 2003 року можна безкоштовно й без обмежень:

у підрозділах Національного банку:

у Києві: Контрактова площа, 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

в Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

Харкові: Театральна пл., 1;

Хмельницькому: вул. Володимирська, 91;

у низці відділень уповноважених банків: АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ". Актуальну інформацію, в яких саме відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Обмін здійснюється на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет).

За даними НБУ, станом на сьогодні в обігу ще залишається майже 7,2 млрд штук монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. З початку вилучення їх з обігу здійснено обмін майже 220 млн штук таких монет. Зокрема, упродовж останнього місяця обміняно понад 3 млн штук. Банкнот старого зразка, введених в обіг до 2003 року, залишається в обігу зовсім мало, близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020–2023 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року. Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків, вони перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Це частина комплексного рішення з оптимізації Національним банком України номінального ряду банкнот та монет гривні, спрямованого на підвищення захисту і якості грошей та спрощення готівкових розрахунків.

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