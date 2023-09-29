Вы еще можете успеть: в Украине продлили срок обмена старых банкнот и монет

В НБУ назвали новые даты

Обмен монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, который должен завершиться до 1 октября, продлили. В Национальном банке Украины объяснили, где это можно сделать.

Как сообщает пресс-служба НБУ, монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены. Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Регулятор отмечает, что эти монеты и банкноты уже долго изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Благодаря продлению срока у украинцев будет больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за войны или находящихся на временно оккупированные территории.

Где совершить обмен?

Обменять монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно бесплатно и без ограничений:

в подразделениях Национального банка:

в Киеве: Контрактовая площадь, 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

Харькове: Театральная пл., 1;

Хмельницком: ул. Владимирская, 91;

в ряде отделений уполномоченных банков: АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ". Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Обмен осуществляется на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).

По данным НБУ, по состоянию на сегодняшний день в обращении еще остается почти 7,2 млрд штук монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. С начала изъятия их из обращения произведен обмен почти 220 млн штук таких монет. В частности, за последний месяц обменяно более 3 млн штук. Банкнот старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые остаются в обращении, совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020–2023 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысячи штук – в течение сентября этого года. Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются для наличных расчетов, перестали быть платежным средством и изымаются из наличного оборота.

Также с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Это часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны, направленного на повышение защиты и качества денег и упрощение наличных расчетов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, будет ли курс доллара в Украине на следующей неделе.