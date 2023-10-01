Відразу вісім суден пройшли за день українським зерновим коридором: експерт пояснив, чому це важливо

Україна змогла самотужки забезпечити ту ж пропускну спроможність, що й під час роботи чотиристоронньої угоди за участю Росії

Тимчасовий зерновий коридор, який Україна організувала без участі росії, показав, що він не лише функціонує, а й може пропускати таку саму кількість суден, як і за часів, коли москва гарантувала його безпечну роботу.

Як повідомив у своєму Facebook журналіст і головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, про це свідчить те, що мешканці Одеської області змогли побачити одразу 8 суховантажів, три з яких залишили територіальні води України, а ще п’ять увійшли до них.

Він зазначив, що з портів Одеської області пішли балкери із загальним навантаженням у 134 229 тонн:

YING HAO 01 (судновласник з Китаю);

ENEIDA (Панама);

AZARA (Польща).

А зайшли до чорноморських портів 5 балкерів із загальним навантаженням у 126 376 тонн:

NEW LEGACY (Маршалові острови);

IDA (Німеччина);

FORZA DORIA (Ліберія);

OLGA (Німеччина);

DANNY BOY (Греція).

Клименко наголосив, що п’ять суден востаннє прибували до портів Великої Одеси у вересні-жовтні минулого року, а в цей час ще працював зерновий коридор за участю України, росії, Туреччини та ООН.

"Таким чином сьогодні Україна зусиллями своїх захисників продемонструвала, що вона спроможна самостійно забезпечити безпечний маршрут такої ж кількості суден на день, що була під час роботи "зернового коридору" під егідою ООН", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, всупереч виходу росії із зернової угоди Україна зробила все можливе, щоб забезпечити роботу тимчасового коридору без участі кремля. Рідкісні судна продовжують виходити та заходити в українські порти і перевозять вони не лише зерно.