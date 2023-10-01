Сразу восемь суден прошли за день по украинскому зерновому коридору: эксперт объяснил, почему это важно
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Украина смогла своими силами обеспечить ту же пропускную способность, что и во время работы четырехстороннего соглашения с участием россии
Временный зерновой коридор, который Украина организовала без участия россии, показал, что он не только функционирует, но и может пропускать такое же количество судов, как и во времена, когда москва гарантировала его безопасную работу.
Как сообщил в своем Facebook журналист и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, об этом свидетельствует то, что жители Одесской области смогли увидеть сразу 8 сухогрузов, три из которых покинули территориальные воды Украины, а еще пять вошли в них.
Он отметил, что из портов Одесской области ушли балкеры с общей нагрузкой в 134 229 тонн:
- YING HAO 01 (судовладелец из Китая);
- ENEIDA (Панама);
- AZARA (Польша).
А зашли в черноморские порты 5 балкеров с общей нагрузкой в 126 376 тонн:
- NEW LEGACY (Маршалловые острова);
- IDA (Германия);
- FORZA DORIA (Либерия);
- OLGA (Германия);
- DANNY BOY (Греция).
Клименко подчеркнул, что пять суден в последний раз прибывали в порты Большой Одессы в сентябре-октябре прошлого года, а в это время еще работал зерновой коридор с участием Украины, россии, Турции и ООН.
"Таким образом, сегодня Украина усилиями своих защитников продемонстрировала, что она способна самостоятельно обеспечить безопасный маршрут такого же количества судов в день, что было во время работы "зернового коридора" под эгидой ООН", — отметил он.
Как сообщалось ранее, вопреки выходу россии из зерновой сделки, Украина сделала все возможное, чтобы обеспечить работу временного коридора без участия кремля. Редкие судна продолжают выходить и заходить в украинские порты и перевозят они не только зерно.