Сразу восемь суден прошли за день по украинскому зерновому коридору: эксперт объяснил, почему это важно

Украина смогла своими силами обеспечить ту же пропускную способность, что и во время работы четырехстороннего соглашения с участием россии

Временный зерновой коридор, который Украина организовала без участия россии, показал, что он не только функционирует, но и может пропускать такое же количество судов, как и во времена, когда москва гарантировала его безопасную работу.

Как сообщил в своем Facebook журналист и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко, об этом свидетельствует то, что жители Одесской области смогли увидеть сразу 8 сухогрузов, три из которых покинули территориальные воды Украины, а еще пять вошли в них.

Он отметил, что из портов Одесской области ушли балкеры с общей нагрузкой в 134 229 тонн:

YING HAO 01 (судовладелец из Китая);

ENEIDA (Панама);

AZARA (Польша).

А зашли в черноморские порты 5 балкеров с общей нагрузкой в 126 376 тонн:

NEW LEGACY (Маршалловые острова);

IDA (Германия);

FORZA DORIA (Либерия);

OLGA (Германия);

DANNY BOY (Греция).

Клименко подчеркнул, что пять суден в последний раз прибывали в порты Большой Одессы в сентябре-октябре прошлого года, а в это время еще работал зерновой коридор с участием Украины, россии, Турции и ООН.

"Таким образом, сегодня Украина усилиями своих защитников продемонстрировала, что она способна самостоятельно обеспечить безопасный маршрут такого же количества судов в день, что было во время работы "зернового коридора" под эгидой ООН", — отметил он.

Как сообщалось ранее, вопреки выходу россии из зерновой сделки, Украина сделала все возможное, чтобы обеспечить работу временного коридора без участия кремля. Редкие судна продолжают выходить и заходить в украинские порты и перевозят они не только зерно.