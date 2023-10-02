Коломойського у росії визнали "терористом", а з ним ще кілька відомих українців

Ще кілька українців потрапили до російського списку екстремістів

Український олігарх Ігор Коломойський потрапив до російського реєстру терористів та екстремістів, разом із деякими іншими українцями.

Як повідомляється на сайті Росфінмоніторингу, відомство отримало докази "екстремістської діяльності" бізнесмена, але не стало уточнювати, про що саме йдеться.

Водночас російські пропагандисти нагадали, що Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов звинувачуються у росії в розкраданні 800 тисяч тонн нафти на 400 мільйонів доларів. Крім того, там його звинувачують у виведенні за кордон 13 мільйонів доларів через підконтрольні йому банки.

Крім Коломойського, до списку також потрапили колишній глава МВС Арсен Аваков, екскомандир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук, колишній депутат Олег Ляшко та засновник "Азова" Андрій Білецький

Згідно з російським законодавством, банки зобов’язані заморозити кошти цих осіб, якщо такі є, та зупинити їх обслуговування.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Ігор Коломойський отримав третю підозру в Україні у зв’язку з підробкою документів, заволодінні та розпорядженні чужим майном. До цього він отримав першу підозру на початку вересня. Його звинуватили у легалізації майна, одержаного шляхом шахрайства. Тоді його взяли під варту з правом знесення застави у розмірі 500 млн 960 тисяч гривень. Потім 7 вересня Коломойському було повідомлено про другу підозру про заволодіння великою сумою грошей "ПриватБанку".