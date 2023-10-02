Коломойского в россии признали "террористом", а с ним еще несколько известных украинцев
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Еще несколько украинцев попали в российский список экстремистов
Украинский олигарх Игорь Коломойский попал в российский реестр террористов и экстремистов, вместе с некоторыми другими украинцами.
Как сообщается на сайте Росфинмониторинга, ведомство получило доказательства "экстремистской деятельности" бизнесмена, но не стало уточнять, о чем именно идет речь.
Вместе с тем, российские пропагандисты напомнили, что Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов обвиняются в россии в хищении 800 тысяч тонн нефти на 400 миллионов долларов. Кроме того, там его обвиняют в выводе за границу 13 миллионов долларов через подконтрольные ему банки.
Помимо Коломойского в список также попали бывший глава МВД Арсен Аваков, экс-командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук, бывший депутат Олег Ляшко и основатель "Азова" Андрей Билецкий
Согласно российскому законодательству, банки обязаны заморозить средства этих лиц, если таковые имеются, и остановить их обслуживание.
Напомним в сентябре 2023 Игорь Коломойский получил третье подозрение в Украине в связи с подделкой документов, завладении и распоряжении чужим имуществом. До этого он получил первое подозрение в начале сентября. Его обвинили в легализации имущества, полученного путем мошенничества. Тогда он был взят под стражу с правом снесения залога в размере 500 млн 960 тысяч гривен. Затем 7 сентября Коломойскому было сообщено о втором подозрении о завладении крупной суммы денег "ПриватБанка".