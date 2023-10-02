Насмішка Маска над Зеленським: чому це тривожний сигнал і що робити Україні

Екснардеп звернув увагу на тривожну тенденцію

Чергові антиукраїнські висловлювання американського мільярдера Ілона Маска про президента Володимира Зеленського можна розцінювати як перші тріщини в Західній підтримці України в її протистоянні російському вторгненню.

Як пояснив "Телеграфу" колишній народний депутат Віталій Чепінога, у світі й без жартів Маска можна спостерігати певні тенденції, які не обіцяють Україні нічого доброго.

Зокрема, він нагадав, що минулими вихідними до влади у сусідній Словаччині прийшла проросійська партія Smer-SD, яку очолює старий друг угорського прем’єр Віктора Орбана Роберт Фіцо, який виступає за припинення підтримки України та проти її вступу до НАТО. До речі, Фіцо може стати словацьким прем’єром.

До цього у Конгресі США вперше проголосували проти надання Україні допомоги, а соціологічні опитування показують, що скандальний Дональд Трамп цілком може стати новим президентом країни.

"На жаль, для нас сучасний західний світ – дуже прагматична територія. За останні півтора року ми трималися на емоціях та пафосі в діалозі з союзниками. Ми говорили високі красиві слова, закликали до всесвітньої демократичної солідарності, вимагали негайної та неосяжної допомоги. І у зброї, і в грошах. Світ платить велику ціну за нашу війну. Звичайно, Україна платить більше і тією страшною ціною, яка не в грошах вимірюється. Але ці наші аргументи у прагматичному західному світі вже сприймаються не так, як раніше", — зазначив Чепінога.

За його словами, українському уряду та дипломатам, а також західним прихильникам необхідно змінювати алгоритми діалогу з союзниками, щоб ситуація не стала ще гіршою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на витівку Ілона Маска відреагувала українська влада, користувачі в мережі, а також іноземці. У відповідь мережу заполонили меми та фотожаби з бізнесменом.