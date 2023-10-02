Насмешка Маска над Зеленским: почему это тревожный сигнал и что делать Украине

Экс-нардеп обратил внимание на тревожную тенденцию

Очередные антиукраинские высказывания американского миллиардера Илона Маска о президенте Владимире Зеленском можно расценивать, как первые трещины в Западной поддержке Украины в ее противостоянии российскому вторжению.

Как объяснил "Телеграфу" бывший народный депутат Виталий Чепинога, в мире и без шуток Маска можно наблюдать определенные тенденции, которые не сулят Украине ничего хорошего.

В частности, он напомнил, что на прошлых выходных ко власти в соседней Словакии пришла пророссийская партия Smer-SD, которую возглавляет старый друг венгерского премьер Виктора Орбана Роберт Фицо, который выступает за прекращение поддержки Украины и против ее вступления в НАТО. К слову, Фицо вполне может стать словацким премьером.

До этого в Конгрессе США впервые проголосовали против предоставления Украине помощи, а социологические опросы показывают, что скандальный Дональд Трамп вполне может стать новым президентом страны.

"К сожалению, для нас современный западный мир – очень прагматичная территория. За последние полтора года мы держались на эмоциях и пафосе в диалоге с союзниками. Мы говорили высокие красивые слова, призывали к всемирной демократической солидарности, требовали немедленной и необъятной помощи. И в оружии, и в деньгах. Мир платит большую цену за нашу войну. Конечно, Украина платит больше и той страшной ценой, которая не в деньгах измеряется. Но эти наши аргументы в прагматичном западном мире уже воспринимаются не так, как раньше", — отметил Чепинога.

По его словам, украинскому правительству и дипломатам, а также западным сторонникам необходимо менять алгоритмы диалога с союзниками, чтобы ситуация не стала еще хуже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на выходку Илона Маска отреагировали украинские власти, пользователи в сети, а также иностранцы. В ответ сеть заполонили мемы и фотожабы с бизнесменом.