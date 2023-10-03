"Достатньо жорстко": в яких умовах захисники Маріуполя перебували у Туреччині

Навіть користування інтернетом було обмежене

Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко розповів як та в яких умовах захисники Маріуполя, яких звільнили з російського полону, перебували у Туреччині.

За словами міністра, хлопців з "Азова" поселили на закритій території, визначеній турецьким урядом. Подробиці з цього приводу урядовець повідомив в інтервью УП.

Місце це було схоже на "спеціальне поселення". Українські військові весь час знаходились під наглядом турецької влади. В них були чіткі обмеження щодо перебування на тій території.

"Навіть не завжди могли приїхати рідні та близькі. Я б навіть сказав, що у більшості випадків вони не могли приїхати до хлопців. Були обмеження по користуванню інтернетом, натомість було турецьке телебачення (посміхається — ред.,)", — розказав Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що умови, які були виставлені турецькою стороною, "достатньо жорстко виконувалися".

За словами очільника Міністерства внутрішніх справ, українські лікарі приїжджали до Туреччини задля обстеження захисників Маріуполя. Тому хлопці отримували необхідне лікування, яке було можливе в умовах їх перебування.

Клименко підкреслив, що незважаючи на те, що військові пережили, вони дуже рвалися на батьківщину. Хлопці хотіли й надалі захищати державу та говорили, що мають бути в строю за тих, хто залишився в полоні.

Раніше "Телеграф" писав, у росії відбувся новий "суд" над захисниками Маріуполя, а одного з них "засудили" до величезного терміну.