"Достаточно жестко": в каких условиях защитники Мариуполя находились в Турции

Даже использование интернета было ограничено

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал как и в каких условиях защитники Мариуполя, освобожденные из российского плена, находились в Турции.

По словам министра, ребят из "Азова" поселили на закрытой территории, определенной турецким правительством. Подробности на этот счет чиновник сообщил в интервью УП.

Место это походило на "специальное поселение". Украинские военные все время находились под наблюдением турецких властей. У них были четкие ограничения по поводу пребывания на той территории.

"Даже не всегда могли приехать родные и близкие. Я бы даже сказал, что в большинстве случаев они не могли приехать к ребятам. Были ограничения по пользованию интернетом, но было турецкое телевидение (улыбается — ред.,)", — рассказал Игорь Клименко.

Министр отметил, что условия, выставленные турецкой стороной, "достаточно жестко выполнялись".

По словам главы Министерства внутренних дел, украинские врачи приезжали в Турцию для обследования защитников Мариуполя. Поэтому ребята получали необходимое лечение, возможное в условиях их пребывания.

Клименко подчеркнул, что, несмотря на то, что военные пережили, они очень рвались на родину. Ребята хотели и дальше защищать государство и говорили, что должны быть в строю за тех, кто остался в плену.

Ранее "Телеграф" писала, что в россии состоялся новый "суд" над защитниками Мариуполя, и одного из них "приговорили" к огромному сроку.