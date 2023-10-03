"Погляньте, що зробила Україна": на Заході говорять одразу про дві перемоги у Чорному морі

Ставка України спрацювала

Україна прориває російську блокаду Чорного моря. А ось російський флот зазнає поразки.

Такі заяви роблять західні ЗМІ. За словами молодшого міністра оборони Великобританії Джеймса Хіпі, українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", — наголосив він.

В той же час Bloomberg пише, що смілива ставка України на створення власного торговельного маршруту після краху "зернового коридору", погодженого з росією, виправдалася. Так, наприклад, за останні кілька тижнів уже десять кораблів без пригод здійснили рейси до великих українських портів на Чорному морі, ігноруючи погрози рф атакувати судна в цьому районі. Більше того, за очікуваннями наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлескова, "кількість суден, що прямують до українських портів, збільшиться".

Також повідомляється, що міжнародні страхові компанії почали відновлювати покриття всіх військових ризиків для кораблів, що працюють у Чорному морі.

Російське видання The Moscow Times пише, що багато в чому робота коридору стала можлива завдяки старанням ЗСУ, а саме ударам по ЧФ рф, що частішали. Журналісти, як і Британський міністр, кажуть, що російський флот є нейтралізованим.

"Фактично флот зараз замкнений у Севастополі, що зробило шлях на північному заході Чорного моря, вздовж берегів Румунії та Болгарії, безпечнішим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту.