"Посмотрите, что сделала Украина ": на Западе говорят сразу о двух победах в Черном море

Ставка Украины сработала

Украина прорывает российскую блокаду Черного моря. А вот российский флот терпит поражение.

Такие заявления делают западные СМИ. По словам младшего министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, украинским военным удалось фактически нанести поражение российскому флоту в Черном море.

"Да, прогресс Украины медленный, но никто не может сказать, что его нет. Можно показывать на харьковский прорыв как образец успеха. Но посмотрите на то, что Украина сделала сейчас в Черном море! Украина добилась функционального поражения российского Черноморского флота", — подчеркнул он.

В это же время Bloomberg пишет, что смелая ставка Украины на создание собственного торгового маршрута после краха "зернового коридора", согласованного с россией, оправдалась. Так, например, за последние несколько недель уже десять кораблей без происшествий совершили рейсы в крупные украинские порты на Черном море, игнорируя угрозы россии атаковать суда в этом районе. Более того, по ожиданиям научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, "количество судов, направляющихся в украинские порты, увеличится".

Также сообщается, что международные страховые компании начали возобновлять покрытие всех военных рисков для судов, работающих в Черном море.

Российское издание The Moscow Times пишет, что во многом работа коридора стала возможна благодаря стараниям ВСУ, а именно участившихся ударам по ЧФ рф. Журналисты, как и Британский министр, говорят, что российский флот нейтрализован.

"Фактически флот сейчас заперт в Севастополе, что сделало путь на северо-западе Черного моря, вдоль берегов Румынии и Болгарии, более безопасным", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота.