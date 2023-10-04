Натякнув на позицію щодо Карабаху: Зеленський поговорив з Алієвим

Президенти підтвердили відданість принципам суверенітету

Президент України Володимир Зеленський запевнив президента Азербайджану Ільхама Алієва у відданості принципам територіальної цілісності держав. Телефонна розмова президентів відбулася 4 вересня, через два тижні після проведення Азербайджаном військової операції у Карабаху.

Як повідомляє Зеленський у своєму телеграм-каналі, він подякував Алієву за значну гуманітарну допомогу, яку Азербайджан надає Україні. Зокрема в енергетичному секторі з наближенням зими.

"Підтвердили нашу відданість принципам суверенітету й територіальної цілісності держав", — написав український президент.

Також Зеленський і Алієв обговорили регіональну безпеку, актуальні виклики та формати взаємодії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що невизнана Республіка Нагірний Карабах припиняє своє існування. Це станеться з 1 січня 2024 року. Відповідний указ підписав голова НКР Самвел Шахраманян. Він наголосив, що це рішення було прийняте виходячи з пріоритету забезпечення фізичної безпеки та життєвих інтересів народу Арцаха на тлі складної військово-політичної ситуації.