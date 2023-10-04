Намекнул на позицию по Карабаху: Зеленский поговорил с Алиевым

Президенты подтвердили приверженность принципам суверенитета

Президент Украины Владимир Зеленский заверил президента Азербайджана Ильхама Алиева в приверженности принципам территориальной целостности государств. Телефонный разговор президентов состоялся 4 сентября, через две недели после проведения Азербайджаном военной операции в Карабахе.

Как сообщает Зеленский в своем телеграмм-канале, он поблагодарил Алиева за значительную гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине. В частности, в энергетическом секторе с приближением зимы.

"Подтвердили нашу приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств", — написал украинский президент.

Зеленский и Алиев также обсудили региональную безопасность, актуальные вызовы и форматы взаимодействия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что непризнанная Республика Нагорный Карабах прекращает свое существование. Это произойдет с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал глава НКР Самвел Шахраманян. Он подчеркнул, что это решение было принято исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха на фоне сложной военно-политической ситуации.