Окупанти активізувалися під Куп’янськом, але їхній наступ провалиться: в ISW назвали причину

Російські "військори" стверджують, що російські війська почали наступ біля Сіньківки (8 км на північний схід від Куп’янська)

Окупанти продовжують намагатися переламати ситуацію на свою користь на Куп’янському напрямі. Вони відновили наступальні операції в районі Куп’янська, проте "деградовані елементи" ворожої армії не мають шансу досягти там успіху.

Так вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Росіяни після довгого затишшя активізувалися на Куп’янсько-Лиманському напрямку, українські війська 6 жовтня продовжували контрнаступні операції під Бахмутом і просунулися на заході Запорізької області.

Експерти зазначають, що російські війська, схоже, нещодавно провели ротацію у районі Орєхова. Нині вони демонструють здатність утримувати оборону на цій критично важливій ділянці фронту.

Зазначається, що більшість російських сил, розгорнутих на Куп’янському напрямі, ймовірно, залишаються боєздатними. Українські військові повідомили про зниження активності російських військ під Куп’янськом протягом останніх тижнів, але 6 жовтня представник Східної групи українських військ Ілля Євлаш заявив, що росіяни відновили бойові дії на Куп’янсько-Лиманському напрямі.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

Російські "військори" стверджують, що російські війська почали наступ біля Сіньківки (8 км на північний схід від Куп’янська). За їхніми даними, вони також ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченково-Куп’янськ). Один із "воєнкорів" охарактеризував відновлений наступ російських військ на Куп’янськ як "широкомасштабний", але пізніше видалив це повідомлення.

Аналітики нагадали, що начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули елементи новоствореної 25-ї загальновійськової армії на Куп’янському напрямі на заміну 41-ї ОВА. Вони припустили, що поновлення російських наступальних операцій під Куп’янськом за участю елементів 25-ї ОВА, ймовірно, має на меті відвернути увагу української сторони від інших ділянок фронту на півдні України.

Водночас, за попередньою оцінкою ISW, 25-а ОАК спішно створювалася до запланованої дати у грудні 2023 року. Зараз вона, ймовірно, сильно недоукомплектована, погано підготовлена, чи то й інше разом.

Крім того, ISW раніше спостерігав присутність сильно деградованих елементів Західного військового округу, зокрема 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії, в районі Куп’янська. Аналітики не вважають, що угруповання, яке складається з новоствореної 25-ї загальновійськової армії з деградованими елементами ЗВО, буде здатне вести повноцінні наступальні дії в цьому районі.

Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ має успіхи на заході від звільненого села Роботине. Українські захисники продовжують операцію на Мелітопольському напрямі.