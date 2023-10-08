Україну ось-ось накриють перші заморозки: у яких областях буде найхолодніше

Не у всіх регіонах буде однаково холодно

Вересень балував українців майже літнім теплом, однак із самого початку жовтня осінь різко набула прав, і вже в понеділок, 9 жовтня, очікуються перші заморозки в Україні.

Вони будуть короткочасними і настануть не на всій території країни. Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

"У ніч з 8 на 9 жовтня на поверхні ґрунту можливі заморозки", — наголошує Кривобок. За її словами, протягом дня очікуються короткочасні дощі, проте загалом погода буде хмарною з проясненнями.

У північних областях України 9 жовтня буде найхолодніше — там очікується всього 6-9 градусів Цельсія вдень і 3-5 градусів тепла вночі.

У західних, південних та центральних областях погода буде трохи сприятливішою, вночі там прогнозують 3-7 градусів уночі, тоді як вдень температура повітря може прогрітися до 10-13 градусів.

Погода в Україні 09.10.2023

У вівторок, 10 жовтня, у більшості областей України буде трохи тепліше, проте очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи мучитиме жовтень українців магнітними бурями.