Украину вот-вот накроют первые заморозки: в каких областях будет холоднее всего

Не во всех регионах будет одинаково холодно

Сентябрь баловал украинцев почти летним теплом, однако с самого начала октября осень резко вступила в права, и уже в понедельник, 9 октября, ожидаются первые заморозки в Украине.

Они будут кратковременными и наступят не на всей территории страны. Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

"В ночь с 8 на 9 октября на поверхности почвы возможны заморозки", — подчеркивает Кривобок. По ее словам, в течение дня ожидаются кратковременные дожди, однако в целом погода будет облачной с прояснениями.

В северных областях Украины 9 октября будет холоднее всего, — там ожидается всего 6-9 градусов Цельсия днем и 3-5 градуса тепла ночью.

В западных, южных и центральных областях погода будет чуть более благоприятной, — ночью там прогнозируют 3-7 градусов ночью, в то время как днем температура воздуха может прогреться до 10-13 градусов.

Погода в Украине 09.10.2023

Во вторник, 10 октября, в большинстве областей Украины будет немного теплее, однако ожидаются обильные дожди.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли мучить октябрь украинцев магнитными бурями.